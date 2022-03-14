«Милан» готов продать Кастильехо летом 2022 года

Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо летом может сменить команду, пишет в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, миланский клуб больше не заинтересован в услугах 27-летнего игрока. Его соглашение истекает летом 2023 года. Два клуба уже делали запрос по поводу возможного трансфера Кастильехо.

Форврад перешел в «Милан» в 2018 году из «Вильярреала» за 21, 30 миллиона евро. В этом сезоне испанец провел 5 матчей в серии А, сделав 2 результативные передачи.