Дармиан близок к продлению контракта к «Интером»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо. Руководство активировать опцию продления до 2025 года.

Действующее соглашения между 33-летним игроком и командой истекает в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне Маттео провел 14 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.