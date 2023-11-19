Главный тренер «Ромы» Моуринью хочет купить игрока «Фиорентины» Миленковича
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью планирует в зимнее трансферное окно купить защитника «Фиорентины» и сборной Сербии Николу Миленковича, сообщает Nogomania.
По данным источника, специалист уверен, что футболист сможет усилить оборонительную линию римлян.
26-летний защитник играет в составе «Фиорентины» с 2017 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А.
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|2
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
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|8
|
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|Салернитана
|12
|0
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|8-24
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|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|- : -
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
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|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
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|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
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|1
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