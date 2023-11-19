Главный тренер «Ромы» Моуринью хочет купить игрока «Фиорентины» Миленковича

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью планирует в зимнее трансферное окно купить защитника «Фиорентины» и сборной Сербии Николу Миленковича, сообщает Nogomania.

По данным источника, специалист уверен, что футболист сможет усилить оборонительную линию римлян.

26-летний защитник играет в составе «Фиорентины» с 2017 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А.