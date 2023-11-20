Фелипе Мело заявил, что разочарован игрой «Ромы» в этом сезоне

Бывший игрок чемпионата Италии Фелипе Мело заявил, что разочарован результатами «Ромы» в этом сезоне.

«Интер» впереди всех. Симоне Индзаги ставит на титул, он сделает все для победы, «Ювентус» уже не тот, что 4-5 лет назад. Большего ждал от «Ромы», разочарован», — цитирует Мело pianetamilan.it.

После 12 туров серии А «Интер» набрал 31 очков и занимает первое место в таблице. Следом идет «Ювентус» (29) и «Милан» (23).