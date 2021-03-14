Чиро Иммобиле рассказал, что такое ковидный футбол
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».
На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.
— К сожалению, сейчас не самое лучшее время для всех людей в мире. Как вы пережили ковидный год?
— Сложный период для всех, включая меня. Мне не хватает общения, сильно не хватает встреч с друзьями, близкими, родными.
— А что такое ковидный футбол?
— Ты получаешь от игры намного меньше, чем раньше. Нет болельщиков. Без них не хватает страсти, эмоций, рева стадиона, празднования победы с фанатами. Этого жутко не хватает. Потому посвящаю свой приз не только клубу и партнерам по команде, я очень благодарен тифози.
— Вы стали больше времени проводить дома. Открыли для себя что-то новое?
— Прежде всего это касается готовки еды и ухода за садом. Танцую с женой и детьми. Все это поддерживает меня в тонусе (улыбается).
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю