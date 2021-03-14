Чиро Иммобиле рассказал, что такое ковидный футбол

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».

На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.

— К сожалению, сейчас не самое лучшее время для всех людей в мире. Как вы пережили ковидный год?

— Сложный период для всех, включая меня. Мне не хватает общения, сильно не хватает встреч с друзьями, близкими, родными.

— А что такое ковидный футбол?

— Ты получаешь от игры намного меньше, чем раньше. Нет болельщиков. Без них не хватает страсти, эмоций, рева стадиона, празднования победы с фанатами. Этого жутко не хватает. Потому посвящаю свой приз не только клубу и партнерам по команде, я очень благодарен тифози.

— Вы стали больше времени проводить дома. Открыли для себя что-то новое?

— Прежде всего это касается готовки еды и ухода за садом. Танцую с женой и детьми. Все это поддерживает меня в тонусе (улыбается).

(Александр Бобров)

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