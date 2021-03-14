«Болонья» победила «Сампдорию» и обошла «Фиорентину» в турнирной таблице
«Болонья» принимала «Сампдорию» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 3:1.
«Болонья» набрала 31 очко и поднялась на 12-е место, обойдя «Фиорентину» в турнирной таблице серии А.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
«Болонья» — «Сампдория» — 3:1 (2:1)
Голы: Барроу, 27 (1:0). Квальярелла, 37 (1:1). Сванберг, 41 (2:1). Сориано, 70 (3:1).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Сумаоро, Томиясу (Де Сильвестри, 90), Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Паласио (Сансоне, 69), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 84).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари (Лерис, 72), Ауджелло, Кандрева, Экдаль, Янкто (Рамирес, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Габбьядини, 69).
Предупреждения: Паласио, 32. Феррари, 56. Сков Ольсен, 78. Рамирес, 84.
Судья: Иррати (Италия).
14 марта. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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