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«Болонья» победила «Сампдорию» и обошла «Фиорентину» в турнирной таблице

16:24
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«Болонья» принимала «Сампдорию» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 3:1.

«Болонья» набрала 31 очко и поднялась на 12-е место, обойдя «Фиорентину» в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Болонья» — «Сампдория» — 3:1 (2:1)

Голы: Барроу, 27 (1:0). Квальярелла, 37 (1:1). Сванберг, 41 (2:1). Сориано, 70 (3:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Сумаоро, Томиясу (Де Сильвестри, 90), Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Паласио (Сансоне, 69), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 84).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари (Лерис, 72), Ауджелло, Кандрева, Экдаль, Янкто (Рамирес, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Габбьядини, 69).

Предупреждения: Паласио, 32. Феррари, 56. Сков Ольсен, 78. Рамирес, 84.

Судья: Иррати (Италия).

14 марта. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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