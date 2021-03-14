Лучший бомбардир Европы рассказал, как раз в жизни не послушал маму
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».
На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.
— Вы уехали из дома в 17 лет, перебрались из Торре-Аннунциаты, что на юге Неаполя, в Турин. Радикальная смена обстановки.
— Да, трудно пришлось. Из одной реальности вдруг оказался в совершенно другой. В то время я был молод, мечтал о многом, хотел попасть в серию А. Для этого нужно было чем-то жертвовать, я обожаю кальчо. Мне пришлось очень много пройти, очень много потрудиться, чтобы завоевать эту «Золотую бутсу». Представляю, сколько молодых футболистов сегодня мечтают о том же, но сталкиваются с проблемами. Сожмите зубы, не сдавайтесь! У каждого есть шанс, что мечта исполнится.
— Это правда, что ваша мама однажды приехала за вами в Турин?
— О, да. По-моему, это был мой день рождения. Она сказала: «Давай, собирайся и возвращайся домой. Что ты забыл тут, в Турине?» (смеется) К счастью, я ее в тот раз не послушал.
(Александр Бобров)
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