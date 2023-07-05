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Чинквини: «Кокорин хочет играть в «Фиорентине», но ему будут искать другой клуб»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался о ситуации с будущим российского форварда Александра Кокорина.

«Я знаю, что Кокорин хочет играть в «Фиорентине» в следующем сезоне. Во время предсезонных сборов Итальяно оценит ситуацию, но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно, ему будут искать другой клуб. Вариант с «Арисом» для него оптимальный», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

4 июля издание Footmercato сообщило, что Кокорин не вернется в «Арис».

В минувшем сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрскую команду на правах аренды из «Фиорентины». Он провел за «Арис» 30 матчей, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-kokorin-hochet-igrat-v-fiorentine-no-emu-budut-iskat-drugoj-klub/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Оресте Чинквини
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 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
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 Торино 38 14 11 13 42-41 53
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 Монца 38 14 10 14 48-52 52
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