Даичи Камада прошел медицинские тесты перед подписанием контракта с «Лацио»

Японский полузащитник Даичи Камада прошел медицинские тесты для перехода в «Лацио», сообщает пресс-служба клуба.

По информации инсайдера Фабрциио Романо, 26-летний игрок сегодня подпишет контракт до июня 2025 года с возможностью продления еще на один.

В сезоне-2022/23 Камада сыграл за «Айнтрахт» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Японец покинул немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.