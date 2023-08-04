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Сегодня, 14:23

Даичи Камада прошел медицинские тесты перед подписанием контракта с «Лацио»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японский полузащитник Даичи Камада прошел медицинские тесты для перехода в «Лацио», сообщает пресс-служба клуба.

По информации инсайдера Фабрциио Романо, 26-летний игрок сегодня подпишет контракт до июня 2025 года с возможностью продления еще на один.

В сезоне-2022/23 Камада сыграл за «Айнтрахт» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Японец покинул немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.

Источник: ФК Лацио
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лацио
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