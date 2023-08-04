Даичи Камада прошел медицинские тесты перед подписанием контракта с «Лацио»
Японский полузащитник Даичи Камада прошел медицинские тесты для перехода в «Лацио», сообщает пресс-служба клуба.
По информации инсайдера Фабрциио Романо, 26-летний игрок сегодня подпишет контракт до июня 2025 года с возможностью продления еще на один.
В сезоне-2022/23 Камада сыграл за «Айнтрахт» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Японец покинул немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.
Источник: ФК Лацио
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