Четыре игрока «Венеции» заразились коронавирусом

«Венеция» на своем официальном сайте объявила о четырех новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Личность игроков не раскрывается. Указано, что они находятся на самоизоляции. При этом один из игроков, который сдал положительный тест ранее, теперь сдал отрицательный тест. После обследования он сможет вернуться к работе. Ранее в команде было зафиксировано еще пять случаев заражения.

Ближайший матч в чемпионате Италии «Венеция» проведет против «Наполи» 6 февраля.