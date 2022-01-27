«Ювентус» отдаст Кулушевски в аренду
Нападающий Деян Кулушевски может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно. Туринский клуб готов отпустить 21-летнего шведа в аренду.
Кулушевски с 2020 года играет за «Ювентус». Он имеет действующий контракт до 2025 года.
В этом сезоне шведский нападающий сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевых передач.
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|
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|15
|4
|4
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|49
|
4
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|43
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|42
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|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
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|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
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|20-45
|13
|
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|22
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|14-53
|10
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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