«Ювентус» отдаст Кулушевски в аренду

Нападающий Деян Кулушевски может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно. Туринский клуб готов отпустить 21-летнего шведа в аренду.

Кулушевски с 2020 года играет за «Ювентус». Он имеет действующий контракт до 2025 года.

В этом сезоне шведский нападающий сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевых передач.