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Сегодня, 02:46

«Ювентус» отдаст Кулушевски в аренду

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий Деян Кулушевски может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно. Туринский клуб готов отпустить 21-летнего шведа в аренду.

Кулушевски с 2020 года играет за «Ювентус». Он имеет действующий контракт до 2025 года.

В этом сезоне шведский нападающий сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевых передач.

Футбол
ФК Ювентус
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
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 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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