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Червиченко отреагировал на задержание мошенников, обманувших итальянский клуб

13:46
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о задержании подозреваемых, обманувших итальянский футбольный клуб.

«Я не понимаю, как обычные люди смогли доставить до клуба свои реквизиты. Либби, работающие в клубе, вообще не смотрели, куда они отправляют свои деньги? Думаю, что они работали не одни, кто-то из сотрудников клубов им помогал. Обычные нефутбольные люди не смогли бы просто так провернуть такую аферу», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Отмечается, что по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин РФ — уроженец Верхней Вольты (Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия. В итоге махинации они получили 800 тысяч евро, которые предполагались для оплаты трансфера футболиста.

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