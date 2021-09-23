Червиченко отреагировал на задержание мошенников, обманувших итальянский клуб

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о задержании подозреваемых, обманувших итальянский футбольный клуб.

«Я не понимаю, как обычные люди смогли доставить до клуба свои реквизиты. Либби, работающие в клубе, вообще не смотрели, куда они отправляют свои деньги? Думаю, что они работали не одни, кто-то из сотрудников клубов им помогал. Обычные нефутбольные люди не смогли бы просто так провернуть такую аферу», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Отмечается, что по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин РФ — уроженец Верхней Вольты (Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия. В итоге махинации они получили 800 тысяч евро, которые предполагались для оплаты трансфера футболиста.