В Санкт-Петербурге задержали иностранцев, которые обманули итальянский футбольный клуб на сумму около 1 миллиона евро

В Санкт-Петербурге раскрыли мошенническую схему и задержали подозреваемых, которые обманули футбольный клуб из Италии.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, полиция задержала четырех мужчин по делу о реализации криминальной схемы, связанной с трансфером футболиста из датского клуба в итальянский.

«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации — уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия», — приводит пресс-служба МВД слова Волк.

По ее словам, иностранцы узнали, что футболистом заинтересовалась популярная команда из Италии, после чего обратились к знакомому, который нелегально проживал на территории России. Тот изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя, и злоумышленники открыли счет по этому документу в одном из банков Санкт-Петербурга. Мошенники указали данные счета в сопроводительных документах вместо реквизитов датского клуба и направили их в Италию. В результате махинации мошенники получили 800 тысяч евро, которые предполагались как оплата трансфера футболиста.

Правоохранительные органы задержали преступников, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Во время обысков у них изъяли миграционные карты, штампы и паспорта. Как выяснилось, мошенники потратили часть денег, однако на оставшуюся сумму — 57 миллионов рублей был наложен арест.