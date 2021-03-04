Червиченко о Кокорине: «У человека с зарплатой 3 миллиона нет мотивации? Люди в своем уме, когда такие вещи говорят?»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» прокомментировал фразу управляющего директора красно-белых Евгения Мележикова о мотивации нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее Мележиков в интервью «Чемпионату» заявил, что у «Спартака» были вопросы к футболисту о его настрое.

«В «Спартаке», конечно, очень странные люди работают. Даже не знаю, смеяться или плакать, — сказал Червиченко «СЭ». — Как у человека с зарплатой больше 3 миллионов нет мотивации? Люди в своем уме, когда такие вещи говорят? Мне кажется, даже у человека с зарплатой в полмиллиона евро мотивация через край. Очень странное заявление».

Также Червиченко заявил, что пресса подняла Кокорина на облака, хотя лучшие свои качества футболист давно растерял, и назвал это пиаром.

«Я удивлялся этому трансферу. Видимо, сыграли большую роль рекомендации Манчини и Капелло. Мы все видели, что из себя Кокорин представляет на поле. С чего вы решили, что он во Флоренции будет выглядеть лучше, чем в Москве? Все свои лучшие качества он растерял. Весь свой запас таланта он не конвертировал в профессионализм», — отметил он.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

(Константин Колмаков)