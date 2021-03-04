«Интер» выплатил 1,9 миллиона евро «МЮ» в качестве бонусов за Лукаку

«Интер» выплатил бонус «Манчестер Юнайтед» за форварда Ромелу Лукаку, сообщает La Repubblica.

Ранее 3 марта Corriere dello Sport сообщил о том, что итальянский клуб не перевел «манкунианцам» бонусы за игрока. По сведениям La Repubblica, «Интер» перевел «МЮ» 1,9 миллиона евро. Также сообщается, что клуб готов выплатить футболистам месячную зарплату за январь.

Владельцы «Интера» Suning Group продолжают вести переговоры с теми, кто заинтересован в приобретении части или всех акций клуба.

«Интер» купил бельгийского нападающего летом 2019 года за 74 миллиона евро. Также клуб должен был выплатить «МЮ» бонус в размере 5 миллионов.