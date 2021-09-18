Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» выход на замену форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в матче серии А против «Дженоа».

«Может, стоит продать Кокорина, но вы же знаете его зарплату в «Фиорентине». Как вы думаете, кто в состоянии согласиться взять его даже бесплатно, только платить эту зарплату. А на меньшее он вряд ли согласится. Смысла даже в этом нет. Какая ему разница играет он или нет. Главное, что платят. Возраст уже такой у Кокорина, когда не до жиру. Это безвыходная для «Фиоринтины» ситуация. Клубу просто надо выжимать из Кокорина максимум, который возможен за такие деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче серии А против «Дженоа». На 81-й минуте он заменил Душана Влаховича. Результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку.

В текщуем сезоне 30-летний россиянин впервые вышел на поле в официальном матче. В прошедшем сезоне он провел четыре матча.