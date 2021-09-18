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Червиченко — о Кокорине: «Ему без разницы играет он или нет, главное — платят»

18:19
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» выход на замену форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в матче серии А против «Дженоа».

«Может, стоит продать Кокорина, но вы же знаете его зарплату в «Фиорентине». Как вы думаете, кто в состоянии согласиться взять его даже бесплатно, только платить эту зарплату. А на меньшее он вряд ли согласится. Смысла даже в этом нет. Какая ему разница играет он или нет. Главное, что платят. Возраст уже такой у Кокорина, когда не до жиру. Это безвыходная для «Фиоринтины» ситуация. Клубу просто надо выжимать из Кокорина максимум, который возможен за такие деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче серии А против «Дженоа». На 81-й минуте он заменил Душана Влаховича. Результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку.

В текщуем сезоне 30-летний россиянин впервые вышел на поле в официальном матче. В прошедшем сезоне он провел четыре матча.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Тоттенхэм
Челси

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32%

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ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

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Ф2 (-1)

20%

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16%

1.67
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ЦСКА
Спартак

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22%

1.57

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