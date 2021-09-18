Кокорин вышел на замену в концовке победного для «Фиорентины» матча против «Дженоа»

«Фиорентина» обыграла «Дженоа» (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Голы у гостей забивали Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура. Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито перед финальным свистком отыграл один мяч с пенальти.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 81-й минуте. Он заменил Душана Влаховича. Для него это первый матч в сезоне.

Вскоре после выхода Кокорин получил желтую карточку за грубый фол на Валоне Бехрами. Более того, эпизод был оценен ВАР на предмет возможного удаления, но в итоге наказание оставили без изменений.

«Фиорентина» набрала девять очков и поднялась на четвертое место. У «Дженоа» три очка и 14-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:2 (0:0)

Голы: Сапонара, 60 (0:1). Бонавентура, 89 (0:2). Кришито, 90+8 — с пенальти (1:2).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Максимович, Ванхейсден, Камбьясо (Бираски, 59), Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).

«Фиорентина»: Драговски, Бираги, Одриосола (Бенасси, 80), Мартинес Куарта, Игор, Бонавентура, Кастровилли (Данкан, 26), Пульгар (Амрабат, 78), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).

Предупреждения: Туре, 13. Кришито, 15. Ванхейсден, 20. Одриосола, 36. Бираги, 45+3. Мартинес Куарта, 54. Бехрами, 66. Кокорин, 85.

Судья: Маринелли.

18 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».