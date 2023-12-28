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28 декабря, 23:00

Чемпионат Италии: расписание матчей серии А в новогодние праздники 2023 / 2024

18-й и 19-й туры чемпионата Италии пройдут в новогодние праздники
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Reuters

В новогодние праздники пройдет 2 тура чемпионата Италии по футболу: 18-й и 19-й. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

Расписание матчей чемпионата Италии в новогодние праздники

18-й тур

29 декабря, пятница

20:30. «Фиорентина» — «Торино»
20:30. «Наполи» — «Монца»
22:45. «Дженоа» — «Интер»
22:45. «Лацио» — «Фрозиноне»

30 декабря, суббота

14:30. «Аталанта» — «Лечче»
17:00. «Кальяри» — «Эмполи»
17:00. «Удинезе» — «Болонья»
20:00. «Верона» — «Салернитана»
20:00. «Милан» — «Сассуоло»
22:45. «Ювентус» — «Рома»

19-й тур

5 января, пятница

22:45. «Болонья» — «Дженоа»
14:30. «Интер» — «Верона»

6 января, суббота

17:00. «Фрозиноне» — «Монца»
20:00. «Лечче» — «Кальяри»
22:45. «Сассуоло» — «Фиорентина»

7 января, воскресенье

14:30. «Эмполи» — «Милан»
17:00. «Торино» — «Наполи»
17:00. «Удинезе» — «Лацио»
20:00. «Салернитана» — «Ювентус»
22:45. «Рома» — «Аталанта»

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 - : -
29.12 20:30
Наполи – Монца
 - : -
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 - : -
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 - : -
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 - : -
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 - : -
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 - : -
30.12 22:45
Ювентус – Рома
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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