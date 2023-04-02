Дубль Леау принес «Милану» разгромную победу над «Наполи»
«Милан» в гостях разгромил «Наполи» в матче 28-го тура серии А — 4:0.
Дублем в составе «россонери» отметился Рафаэль Леау. Еще по голу на свой счет записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.
Это поражение стало для неаполитанцев вторым в текущем розыгрыше серии А. В 25-м туре они уступили «Лацио» (0:1). Команда Лучано Спаллетти с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. «Милан» обошел «Интер» и с 51 баллом поднялся на третье место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|
4
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|
5
|Интер
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|
6
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|
9
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|
10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|
11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|
16
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|1 : 3
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|0 : 1
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|3 : 0
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|1 : 1
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|3 : 0
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|0 : 4
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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