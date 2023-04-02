Дубль Леау принес «Милану» разгромную победу над «Наполи»

«Милан» в гостях разгромил «Наполи» в матче 28-го тура серии А — 4:0.

Дублем в составе «россонери» отметился Рафаэль Леау. Еще по голу на свой счет записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.

Это поражение стало для неаполитанцев вторым в текущем розыгрыше серии А. В 25-м туре они уступили «Лацио» (0:1). Команда Лучано Спаллетти с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. «Милан» обошел «Интер» и с 51 баллом поднялся на третье место.