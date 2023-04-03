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Сегодня, 08:37

Феррара сравнил игру Леау и Кварацхелии после матча «Милана» с «Наполи»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ювентуса» Чиро Феррара рассказал, что думает об игроке «Милана» Рафаэле Леау и футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Леау надо улучшать свои действия в обороне, а в нападении он больше полагается на свои инстинкты. Кварацхелия более командный игрок, если он теряет мяч, то сразу подключается к обороне», — цитирует слова Феррары pianetamilan.it.

Вчера, 2 апреля, «Милан» разгромил «Наполи» со счетом 4:0 в матче 28-го тура серии А. Дублем в составе «россонери» отметился Рафаэль Леау. Еще по голу на свой счет записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.

Хвича Кварацхелия
ФК Милан
ФК Наполи
0
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Чемпионат Италии: «Наполи» проиграл «Милану», «Интер» уступил «Фиорентине» и другие матчи 28-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
11
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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38 тур
1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 1 : 3
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 0 : 1
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 3 : 0
2.04 16:00
Монца – Лацио
 0 : 2
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 1 : 1
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 3 : 0
2.04 21:45
Наполи – Милан
 0 : 4
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 - : -
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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