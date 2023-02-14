«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией». Отрыв «Наполи» теперь — 15 очков

«Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.

Миланский клуб нанес 25 ударов, но только пять пришлись в створ ворот.

После этого матча «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Сампдория» с 11 очками — на предпоследней строчке.