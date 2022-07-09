Романьоли подпишет пятилетний контракт с «Лацио»

Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли перейдет в «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 27-летний итальянец подпишет с римским клубом контракт на пять лет.

Отмечается, что зарплата защитника составит три миллиона евро в год и с учетом бонусов может вырасти до 3,4 миллиона.

В ближайшие дни Романьоли пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Романьоли забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милана» во всех турнирах.