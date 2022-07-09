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Сегодня, 09:21

Романьоли подпишет пятилетний контракт с «Лацио»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли перейдет в «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 27-летний итальянец подпишет с римским клубом контракт на пять лет.

Отмечается, что зарплата защитника составит три миллиона евро в год и с учетом бонусов может вырасти до 3,4 миллиона.

В ближайшие дни Романьоли пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Романьоли забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милана» во всех турнирах.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/lazio-romagnoli-calciomercato-news-8-luglio-2022
Алессио Романьоли
Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
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