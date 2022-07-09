Романьоли подпишет пятилетний контракт с «Лацио»
Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли перейдет в «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 27-летний итальянец подпишет с римским клубом контракт на пять лет.
Отмечается, что зарплата защитника составит три миллиона евро в год и с учетом бонусов может вырасти до 3,4 миллиона.
В ближайшие дни Романьоли пройдет медосмотр.
В прошедшем сезоне Романьоли забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милана» во всех турнирах.
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2
|Интер
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|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
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|0
|0
|0
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|0
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9
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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