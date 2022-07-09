«Интер» может отказаться от подписания контракта с Дибалой

«Интер» является единственным клубом, который вел переговоры с бывшим нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, стороны не могут найти полного взаимопонимания для подписания контракта с 28-летним аргентинцем.

Отмечается, что возвращение нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» может привести к отказу миланского клуба от Дибалы.

При этом п редставители нападающего запланировали несколько встреч с английскими клубами.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за туринцев во всех турнирах. Нападающий покинул клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.