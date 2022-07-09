Погба: «Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса»
Полузащитник Поль Погба прилетел в Турин, сообщает Twitter «Ювентуса».
«Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса», — сказал Погба по прилете.
Сообщалось, что 9 июля 29-летний француз пройдет медосмотр в туринском клубе. Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро.
Погба покинул «МЮ» по итогам сезона-2021/22. В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».
? «? ???'? ??? ?? ??? ??? ... !!!» ? pic.twitter.com/5s2HSDy3eO— JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022
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