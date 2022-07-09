Погба: «Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса»

Полузащитник Поль Погба прилетел в Турин, сообщает Twitter «Ювентуса».

«Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса», — сказал Погба по прилете.

Сообщалось, что 9 июля 29-летний француз пройдет медосмотр в туринском клубе. Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро.

Погба покинул «МЮ» по итогам сезона-2021/22. В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».