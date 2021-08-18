Бывший вратарь «Спартака» Романьоли стал игроком команды из серии С

Бывший вратарь «Спартака» Романьоли продолжит карьеру в Италии. 23-летний голкипер перешел в клуб серии С «Катандзаро» на правах свободного агента.

Итальянец перешел в московский клуб из «Ромы» вместе с Эсекиэлем Понсе летом 2019 года. За 1,5 года он не сыграл ни одного матча за основу, появившись на поле лишь в одной игре Олимп-ФНЛ за «Спартак-2», 7 ноября 2020 года. В той встрече красно-белые уступили дома «Нижнему Новгороду» 0:4.