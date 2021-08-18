Бывший вратарь «Спартака» Романьоли стал игроком команды из серии С
15:05
Бывший вратарь «Спартака» Романьоли продолжит карьеру в Италии. 23-летний голкипер перешел в клуб серии С «Катандзаро» на правах свободного агента.
Итальянец перешел в московский клуб из «Ромы» вместе с Эсекиэлем Понсе летом 2019 года. За 1,5 года он не сыграл ни одного матча за основу, появившись на поле лишь в одной игре Олимп-ФНЛ за «Спартак-2», 7 ноября 2020 года. В той встрече красно-белые уступили дома «Нижнему Новгороду» 0:4.
Дополнительная информация:
https://www.uscatanzaro1929.com/2021/08/18/andrea-romagnoli-e-un-nuovo-calciatore-del-catanzaro/
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