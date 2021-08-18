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Артуро Видаль отказался от предложения «Интера Майами»

16:36
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«Интер Майами» хотел заполучить полузащитника миланского «Интера» Артуро Видаля, сообщает Calciomercato.

К руководству «нерадзурри» обратились представители американского клуба с выгодным с финансовой точки зрения предложением. Однако сделка не состоялась из-за того, что 34-летний чилиец категорически не хочет покидать итальянскую команду.

«Интер» твердо намерен расстаться с кем-то из пары Видаль — Маттиас Весино, при этом главный тренер Симоне Индзаги настроен оставить в команде уругвайца, а не чилийца, контракт которого с зарплатой в 7 миллионов евро, истекает через год.

В прошлом сезоне Артуро провел 30 матчей в футболке «нерадзурри», забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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