Пирло оценил работу Манчини со сборной Италии
14:49
Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о работе Роберто Манчини со сборной Италии и победе команды на Евро-2020.
«Нет большей радости, чем победа со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире.
Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла почти как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать", — приводит слова Пирло The Athletic.
11 июля в Лондоне в финале Евро-2020 Италия выиграла у Англии (1:1, 3-2 — по пен.).
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2772611/2021/08/17/pirlo-id-rather-lose-playing-my-way-than-spend-the-entire-game-defending-my-own-penalty-area/
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