Пирло оценил работу Манчини со сборной Италии

Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о работе Роберто Манчини со сборной Италии и победе команды на Евро-2020.

«Нет большей радости, чем победа со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире.

Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла почти как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать", — приводит слова Пирло The Athletic.

11 июля в Лондоне в финале Евро-2020 Италия выиграла у Англии (1:1, 3-2 — по пен.).