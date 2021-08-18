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Пирло оценил работу Манчини со сборной Италии

14:49
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Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о работе Роберто Манчини со сборной Италии и победе команды на Евро-2020.

«Нет большей радости, чем победа со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире.

Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла почти как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать", — приводит слова Пирло The Athletic.

11 июля в Лондоне в финале Евро-2020 Италия выиграла у Англии (1:1, 3-2 — по пен.).

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2772611/2021/08/17/pirlo-id-rather-lose-playing-my-way-than-spend-the-entire-game-defending-my-own-penalty-area/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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