Смородская: «Не уверена, что Миранчук продолжит карьеру в Европе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Сезон не особо удался, конечно. Но я не считаю, что тут виноват один Алексей. Не было доверия команды, тренера и так далее. Он очень хороший игрок. Надеюсь, что спрос на него будет. Но вопрос сложный, потому что у него русский паспорт. Конечно, лучше играть в Европе, она открытая. Там больше турниров. Но не знаю, позволят ли ему обстоятельства продолжить карьеру в Европе. Я не уверена», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.