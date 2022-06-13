Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о будущем Алексея Миранчука в Италии.

«Миранчуку нужно уходить туда, где он будет играть. Он очень качественный футболист, хороший, умный, с прекрасной левой ногой. Дело в том, что он уже 2,5 года играет мало. Алексей на пике карьеры, возраст для покорения больших вершин в футболе. Куда бы он ни ушел, главное, чтобы играл, может, стоит рассмотреть вариант с российским клубом.

Если останется в Италии? Если в Италии, тогда над идти в команду классом ниже «Аталанты». Говорили про «Болонью», там он будет играть, тем более мой город. Там прекрасные болельщики, которые его поддержат», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.