Семин — о Миранчуке: «Ему давали мало времени, чтобы себя проявить»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Не вижу никакого смысла сейчас говорить и на что-то реагировать. Конкретностей никаких нет о том, что любого игрока хотят продать. Что касается Алексея, то, на мой взгляд, мало ему давали времени для того, чтобы себя проявить. Думаю, то время, в которое он выходил, было достаточно сложным. У него было десять и пять минут. Считаю, он эффективно все это провел. Были забитые голы, были и передачи. Наверное, структура игры не совсем соответствовала ему. Потому что Алексей хорош в той команде, где у него много бывает мячей, где ему много дают передач, где он может показать свой уровень мастерства, после того как произведет какое-то действие с мячом. Это у него не происходило, потому что «Аталанта» играет немножко по-другому», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.