Бывший игрок «Перуджи» подтвердил, что в 2002 году корейского игрока выгнали из клуба за гол в ворота Италии

Бывший защитник итальянской «Перуджи» Рахман Резаи подтвердил, что в 2002 году тогдашний президент клуба Лучано Гауччи выгнал корейского полузащитника Ан Джон Хвана из команды.

Это случилось после того, как Хван забил решающий гол в матче плей-офф чемпионата мира-2002 в ворота сборной Италии в дополнительное время (2:1).

«Да, президент разозлился тогда. Ан забил как раз в том матче, с ошибками арбитра. Ан просто сделал свою работу, как профессионал. Гауччи повел себя в той истории не очень красиво», — приводит слова Резаи ilposticipo.it.