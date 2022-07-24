Президент «Наполи»: «Мертенс отказался от 4,5 миллионов в год»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об уходе форварда Дриса Мертенса.
«Он отказался от 4,5 миллионов в год. Я благодарю его за то, что он дал нам: радость, спокойствие и достижения. Но мы не можем идти против наших возможностей. Я должен покупать молодежь для нашего будущего», — цитирует функционера журналист Джанлука Ди Марцио.
В составе «Наполи» 35-летний футболист играл с 2013 года. Всего за команду он провел 295 матчей, забив 113 голов. С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии.
В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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12
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|0
|0
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|0
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13
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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