Президент «Наполи»: «Мертенс отказался от 4,5 миллионов в год»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об уходе форварда Дриса Мертенса.

«Он отказался от 4,5 миллионов в год. Я благодарю его за то, что он дал нам: радость, спокойствие и достижения. Но мы не можем идти против наших возможностей. Я должен покупать молодежь для нашего будущего», — цитирует функционера журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе «Наполи» 35-летний футболист играл с 2013 года. Всего за команду он провел 295 матчей, забив 113 голов. С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.