Хвича Кварацхелия рассказал, что его агент общался с «Наполи» на протяжении двух лет
Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о своем переходе в итальянскую команду.
«Как только я переехал в Неаполь, увидел много флагов «Наполи». Здесь на самом деле любят футбол. Хочу расти и выигрывать. Я хочу приносить пользу команде и помогать ей. Может быть, даже завоевывать титулы с ней.
Мой агент общался с «Наполи» два года. Местную пиццу я еще не пробовал. Я знаю, что за «Наполи» играл Марадона, это здорово. Я попал в клуб мирового уровня, фанаты здесь потрясающие», — цитирует Хвичу Football Italia.
Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. До этого он покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года.
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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