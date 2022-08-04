Хвича Кварацхелия рассказал, что его агент общался с «Наполи» на протяжении двух лет

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о своем переходе в итальянскую команду.

«Как только я переехал в Неаполь, увидел много флагов «Наполи». Здесь на самом деле любят футбол. Хочу расти и выигрывать. Я хочу приносить пользу команде и помогать ей. Может быть, даже завоевывать титулы с ней.

Мой агент общался с «Наполи» два года. Местную пиццу я еще не пробовал. Я знаю, что за «Наполи» играл Марадона, это здорово. Я попал в клуб мирового уровня, фанаты здесь потрясающие», — цитирует Хвичу Football Italia.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. До этого он покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года.