Арриго Сакки: «Милан» заслужил лидерство в чемпионате Италии»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о чемпионской гонке в серии А.

«Милан» заслуживает того, чтобы быть на вершине таблицы, но у команды недостаточно опыта, а календарь сложный, — цитирует La Gazzetta dello Sport Сакки. — Стефано Пиоли знает, что он должен сделать ставку на команду, потому что это единственный способ заставить отдельных игроков никогда не чувствовать себя одинокими и выступать лучше».

После 31-го тура чемпионата Италии «Милан» занимает первое место в турнирной таблице с 66 очками.

«Наполи» показал очень хорошую игру в Бергамо. Неаполитанцы впечатлили меня своей интенсивностью, своими идеями и двумя игроками: Лоботкой и Заноли. Теперь они должны каждый раз доказывать, что могут так хорошо играть, это будет иметь решающее значение в гонке за титул».

«Наполи» с 66 очками занимает второе место, на третьем — «Интер» с 63 очками. У «Милана» и «Интера» при этом по одному матчу в запасе.