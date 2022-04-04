Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:35

Арриго Сакки: «Милан» заслужил лидерство в чемпионате Италии»

Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о чемпионской гонке в серии А.

«Милан» заслуживает того, чтобы быть на вершине таблицы, но у команды недостаточно опыта, а календарь сложный, — цитирует La Gazzetta dello Sport Сакки. — Стефано Пиоли знает, что он должен сделать ставку на команду, потому что это единственный способ заставить отдельных игроков никогда не чувствовать себя одинокими и выступать лучше».

После 31-го тура чемпионата Италии «Милан» занимает первое место в турнирной таблице с 66 очками.

«Наполи» показал очень хорошую игру в Бергамо. Неаполитанцы впечатлили меня своей интенсивностью, своими идеями и двумя игроками: Лоботкой и Заноли. Теперь они должны каждый раз доказывать, что могут так хорошо играть, это будет иметь решающее значение в гонке за титул».

«Наполи» с 66 очками занимает второе место, на третьем — «Интер» с 63 очками. У «Милана» и «Интера» при этом по одному матчу в запасе.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
Арриго Сакки
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Он знает, как залезть вам под кожу». Абрахам — об игре под руководством Моуринью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости