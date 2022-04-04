«Ювентус» может подписать сына Лилиана Тюрама

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму, сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринцы отправили скаутов, чтобы понаблюдать за игрой 21-летнего опопрного полузащитника.

Кефрен Тюрам является сыном знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, который играл в составе «Ювентуса» с 2001 по 2006 год и становился двукратным чемпионом Италии.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро. В сезоне-2021/22 хавбек провел за клуб 33 матча, забил три гола и отдал две результативных передачи.