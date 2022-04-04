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Сегодня, 18:50

«Ювентус» может подписать сына Лилиана Тюрама

«Ювентус» следит за игрой сына Лилиана Тюрама
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«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму, сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринцы отправили скаутов, чтобы понаблюдать за игрой 21-летнего опопрного полузащитника.

Кефрен Тюрам является сыном знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, который играл в составе «Ювентуса» с 2001 по 2006 год и становился двукратным чемпионом Италии.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро. В сезоне-2021/22 хавбек провел за клуб 33 матча, забил три гола и отдал две результативных передачи.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/calciomercato/juventus/2022/04/04-91526389/juve_occhi_su_thuram_jr_di_nuovo_sfida_contro_linter
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2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
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Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
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Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Милан

 24 1 5
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Специя

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