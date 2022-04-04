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«Он знает, как залезть вам под кожу». Абрахам — об игре под руководством Моуринью

Тэмми Абрахам назвал Моуринью лучшим тренером в мире
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мыслями об игре под руководством Жозе Моуринью, а также рассказал, почему считает его лучшим тренером в мире.

«Есть причина, по которой я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как управлять вами, он знает, как залезть вам под кожу, и он знает, как сделать так, чтобы ты чувствовал себя особенным игроком.

Он никогда не скажет тебе, но я всегда хочу сделать для него все, что в моих силах. Он подталкивает меня делать все возможное. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит мне, что я должен сделать больше. Приехать сюда и иметь такого тренера, как Моуринью, который тренирует и верит в тебя, то, что придает вам больше уверенности", — цитирует Абрахама TalkSport.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 30 матчах серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://talksport.com/football/1078836/tammy-abraham-jose-mourinho-roma-england-transfer-rumours/
ФК Рома
Жозе Моуринью
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3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
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 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
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 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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Специя – Венеция
 1 : 0
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 1 : 0
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Аталанта – Наполи
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