Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мыслями об игре под руководством Жозе Моуринью, а также рассказал, почему считает его лучшим тренером в мире.

«Есть причина, по которой я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как управлять вами, он знает, как залезть вам под кожу, и он знает, как сделать так, чтобы ты чувствовал себя особенным игроком.

Он никогда не скажет тебе, но я всегда хочу сделать для него все, что в моих силах. Он подталкивает меня делать все возможное. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит мне, что я должен сделать больше. Приехать сюда и иметь такого тренера, как Моуринью, который тренирует и верит в тебя, то, что придает вам больше уверенности", — цитирует Абрахама TalkSport.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 30 матчах серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.