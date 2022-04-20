Сакки сравнил «Интер» и «Милан»

Бывший главный тренер «Милана» Ариго Сакки прокомментировал миланское дерби в матчах 1/2 финала Кубка Италии. По итогам двух матчей «Интер» победил со счетом 3:0.

«С точки зрения качества и опыта «Милан» и «Интер» даже нельзя сравнивать. «Интер» — топ-команда, и она ближе, чем «Милан», к достижению высокого уровня игры в Европе, в том числе благодаря своим инвестициям. Тем не менее они все еще должны совершенствоваться как коллектив. Нападающие должны помогать защитникам, а защитники должны поддерживать атаку, это единственный способ достичь нужных целей», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

В финале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.