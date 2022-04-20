Зашитник Алекс Сандру может покинуть «Ювентус» летом

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира.

31-летний бразилец не входит в планы «бьянконери» на следующий сезон, так как они хотят омолодить свой состав.

Защитник перешел в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за 28 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Барселоны» и «Челси».

В текущем сезоне футболист провел за «Юве» 33 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.