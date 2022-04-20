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Сегодня, 16:42

Зашитник Алекс Сандру может покинуть «Ювентус» летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира.

31-летний бразилец не входит в планы «бьянконери» на следующий сезон, так как они хотят омолодить свой состав.

Защитник перешел в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за 28 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Барселоны» и «Челси».

В текущем сезоне футболист провел за «Юве» 33 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Алекс Сандру
ФК Ювентус
0
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 Верона 33 13 9 11 58-50 48
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 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
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21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
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Ювентус – Кальяри
 2 : 0
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22.12 18:30
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Верона – Фиорентина
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Интер – Торино
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22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
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 2 : 4
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

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Лацио

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Болонья

 24 2 5
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