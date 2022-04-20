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Сегодня, 21:13

«Ювентус» — «Фиорентина»: Кокорин начнет матч на скамейке запасных

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» и «Фиорентина» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Италии.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но начнет встречу на скамейке запасных.

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Мората, Бернардески, Влахович.

«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Сапонара, Данкан, Торрейра, Иконе, Артур, Гонсалес.

Ранее «Интер» выбил из турнира «Милан» (3:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
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 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 31 9 12 10 47-49 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 31 4 7 20 25-69 18
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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