«Ювентус» — «Фиорентина»: Кокорин начнет матч на скамейке запасных

«Ювентус» и «Фиорентина» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Италии.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но начнет встречу на скамейке запасных.

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Мората, Бернардески, Влахович.

«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Сапонара, Данкан, Торрейра, Иконе, Артур, Гонсалес.

Ранее «Интер» выбил из турнира «Милан» (3:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.