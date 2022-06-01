Бывшая девушка игрока «Ромы» Дзаньоло сравнила пенис футболиста с креветкой

Модель Кьяра Насти, бывшая девушка футболиста «Ромы» Николо Дзаньоло ответила на оскорбления со стороны болельщиков клуба.

В данный момент Насти состоит в отношениях с игроком «Лацио» Маттиа Дзакканьи, пара ждет ребенка. Во время парада «Ромы» в честь победы в Лиге конференций болельщики команды исполняли кричалку, в которой говорится, что на самом деле модель беременна от Дзаньоло.

«Даже не знаю, как у него с его-то креветкой уже появился один ребенок. Вы все отстой и неудачники», — написала в соцсетях Насти в ответ на вопрос о том, что она думает о кричалке фанатов «Ромы».

В 2021 году у Дзаньоло родился сын Томмазо от бывшей девушки Сары Скаперротты. Футболист стал встречаться со Скаперроттой после расставания с Насти.