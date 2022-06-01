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Сегодня, 17:59

«Лацио» рассматривает Лофтуса-Чика в качестве замены Милинковичу-Савичу

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика этим летом.

По данным Gazzetta Dello Sport, клуб рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, который может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что в сербском футболисте заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», однако он хотел бы остаться в серии А, сменив «Лацио» на «Ювентус».

Контракт «Челси» с Лофтус-Чиком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Lazio/31-05-2022/lazio-idea-loftus-cheek-garantisce-sarri-440769462341.shtml?vclk=modulo-calciomercato
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
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21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
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Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

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Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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