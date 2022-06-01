«Лацио» рассматривает Лофтуса-Чика в качестве замены Милинковичу-Савичу

«Лацио» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика этим летом.

По данным Gazzetta Dello Sport, клуб рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, который может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что в сербском футболисте заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», однако он хотел бы остаться в серии А, сменив «Лацио» на «Ювентус».

Контракт «Челси» с Лофтус-Чиком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.