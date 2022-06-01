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Сегодня, 17:03

Кьеллини эмоционально отреагировал на последний матч в сборной Италии

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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал матч Финалиссимы против сборной Аргентины.

Эта игра станет для 37-летнего последней в национальной команде.

«Я мечтал об этой футболке. Я боролся за нее. Я выигрывал в ней. Я люблю все, что с ней связано. Я в ней мечтал и многое понял. Я плакал ради нее. Я посвятил ей все, что у меня было.

Теперь настал момент надеть ее в последний раз. И как в первый раз, это будет уникальное чувство, которое никогда не иссякнет», — написал футболист в своей соцсети.

Следующий матч станет для Кьеллини 117-м в составе сборной Италии. Он дебютировал в национальной команде в 2004 году.

Матч Финалиссимы между Италией и Аргентиной состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — 21.45 по московскому времени.

Джорджо Кьеллини
Сборная Италии по футболу
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
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 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
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Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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