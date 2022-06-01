Кьеллини эмоционально отреагировал на последний матч в сборной Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал матч Финалиссимы против сборной Аргентины.

Эта игра станет для 37-летнего последней в национальной команде.

«Я мечтал об этой футболке. Я боролся за нее. Я выигрывал в ней. Я люблю все, что с ней связано. Я в ней мечтал и многое понял. Я плакал ради нее. Я посвятил ей все, что у меня было.

Теперь настал момент надеть ее в последний раз. И как в первый раз, это будет уникальное чувство, которое никогда не иссякнет», — написал футболист в своей соцсети.

Следующий матч станет для Кьеллини 117-м в составе сборной Италии. Он дебютировал в национальной команде в 2004 году.

Матч Финалиссимы между Италией и Аргентиной состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — 21.45 по московскому времени.