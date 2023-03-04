Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:19

Булыкин считает, что Миранчук не получит награду лучшему игроку февраля в серии А

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не получит награду лучшему игроку февраля в серии А.

«Думаю, он не выиграет номинацию «игрок месяца». Смотрю иногда его матчи, радует, что он находит себя и получает больше игрового времени. Когда он станет одним из лидеров команды, тогда скажем, что он красавчик. Прогресс в «Торино»? Это громко сказано. Здесь нужна результативность, он должен чувствовать уверенность и игровой тонус. Когда все это случится, тогда скажем, что Миранчук не отпустил руки и красавец», — приводит Metaratings слова Булыкина.

Помимо Миранчука, на награду лучшему футболисту февраля в чемпионате Италии претендуют Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Федерико Баскиротто («Лечче») и Анхель Ди Мария («Ювентус»).

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dumayu-chto-miranchuk-ne-stanet-luchshim-igrokom-serii-a-v-fevrale-232750/
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Торино»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянский журналист назвал Миранчука открытием для всей Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости