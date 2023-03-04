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Сегодня, 16:17

Итальянский журналист назвал Миранчука открытием для всей Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Марио Пальяра, итальянский журналист La Gazzetta dello Sport отреагировал на новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока серии А по итогам февраля.

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в серии А абсолютно заслужена. Конкуренция действительно жесткая, но он достоин получить эту награду. Я бы проголосовал за него. Его победа была бы самой лучшей и заслуженной. Конечно, Миранчуку придется преодолеть чемпиона мира Ди Марию, а также Осимхена и Кварацхелию. Но сейчас он ни в чем не уступает им. Алексей является одним из выдающихся игроков команды и проводит отличный сезон. Он перезапустил свою карьеру в Италии после нескольких лет в тени. У него всегда был талант, который он смог раскрыть только в «Торино». Для Миранчука это идеальный клуб, чтобы реализовывать свой огромный потенциал», — приводит слова Пальяра Sport24.

Также в топ-5 номинантов попали: Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-italyanskiy-zhurnalist-miranchuk-glavnyy-geroy-torino-seychas-nastoyashcheye-otkrytiye-dlya-vsey-italii
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
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«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
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«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
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Спортивный директор «Лацио» заявил, что Миранчук пока не заслужил получить награду лучшего игрока серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
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Аталанта – Удинезе
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Фиорентина – Милан
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Специя – Верона
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Сампдория – Салернитана
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Интер – Лечче
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Адемола Лукман

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Аталанта

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П
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Хвича Кварацхелия

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Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

Аталанта

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