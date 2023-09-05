Булыкин оценил перспективы Кокорина после возвращения форварда в «Арис»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Естественно, это лучший вариант для Кокорина сейчас. Ему нужно играть, показывать себя. Тем более что прошлый сезон был хорошим. Если в этом Александр сможет так же хорошо выступить, то получит возможность найти клуб более высокого уровня. В «Фиорентине» тренер Кокорину не доверяет, поэтому ему нужно искать другую команду. Если он хорошо сыграет, то этим и нужно будет заняться», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.