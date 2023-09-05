Индзаги заключил новый контракт с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заключил новый контракт с клубом, сообщается на сайте команды.

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано до 2025 года. Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

После трех туров серии А «Интер» с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.