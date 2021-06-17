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Буффон вернулся в «Парму»: ролик клуба с Суперменом

12:55
Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
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Голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком «Пармы», сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта пока не сообщается.

43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B.

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