Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Буффон показал себя в майке Супермена

13:55
Теги:

Новичок «Пармы» Джанлуиджи Буффон показал себя в майке Супермена. Ранее клуб презентовал голкипра, который подписал с командой контракт.

43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро
Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления
Уэльс обыграл Турцию в матче Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд