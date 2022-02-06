Буффон провел 500-й «сухой» матч за карьеру

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон не пропустил в матче 21-го тура серии В против «Беневенто» (0:0). Это его 500-й «сухой» матч за карьеру.

44-летний вратарь в 92-й раз не пропустил в матче за «Парму». 322 сухих матча он провел в составе «Ювентуса», 77 — за сборную Италии и еще 9 — за «ПСЖ».

В текущем сезоне Буффон провел 21 матч за «Парму». Он пропустил 22 мяча и отыграл «на ноль» семь раз.