Симоне Индзаги считает, что «Интер» не заслуживал поражения в матче с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Это футбол, — цитирует специалиста Football Italia. — Мы доминировали во всем. Нам не хватало остроты в концовке. «Милану» повезло с первым голом, а затем они умно сыграли в эпизоде со вторым. Дерби было односторонним в первые 60 минут матча. В последние 25 минут мы не были настолько остры и настолько не контролировали игру. Ребята разозлились после первого пропущенного гола, так как был явный фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию. Это обидное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

Если бы мы еще 10 раз сыграли с ними, мы могли бы проиграть один раз. Все мы знаем, насколько важно дерби. Мы не заслуживали поражения, но это футбол».

Дубль в составе победителей сделал Оливье Жиру. У «Интера» отличился Иван Перишич.

После 24 туров серии А «Милан» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.